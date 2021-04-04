Роснедр оценило ситуацию с полезными ископаемыми в случае победы Греты Тунберг

Глава Роснедр, замминистра природных ресурсов и экологии страны Евгений Киселев рассказал, какие полезные ископаемые выйдут на первый план в случае победы шведской активистки Греты Тунберг и других экоактивистов.

Глава Роснедр сообщил «Российской газете», что нефть и газ сохранят свою значимость еще 30—40 лет. Он также рассказал о значимости углеводородов и перспективах их замены на другие виды топлива. Он отметил, что перспективы углеводородов в мире определяются тем, «победит ли Грета Тунберг». В случае ее победы, по мнению Киселева, основным ресурсом, которым будет пользоваться человечество, станет кремний. При этом он отметил, что «русская равнина богата осадочными породами, содержащими огромное количество кремния.

«Деревянный молоток с кремниевыми насадками будет символом этой эпохи. В каждом времени был свой символ в области минеральных ресурсов. Тот же самый кремний. Потом олово и медь, железо, сопряженное с углем, который был необходим для того, чтобы железо плавить. Потом цветные металлы, необходимые для электроники. Я думаю, что нефть и газ не потеряют свою значимость еще долгое время», – добавил глава Роснедр.

Кроме того, по оценкам Киселева, объема нефтяных запасов в РФ хватит на 58 лет добычи, газа – на более чем 60 лет.

Тунберг – шведская экоактивистка, требующая от властей усилить борьбу с изменением климата. Она получила известность после того, как стала в одиночестве бастовать у местного парламента по пятницам. Для этого она стала прогуливать школу. Выступление на нью-йоркском саммите ООН по климату в 2019 году сделало Тунберг мировой звездой. В 2020 году Тунберг заявила, что возвращается к учебе в школе.

В марте британском городе Уинчестер появилась бронзовая статуя шведской активистки Греты Тунберг.