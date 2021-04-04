Женщина и меленький ребенок погибли в ДТП на Кубани

На Кубани в результате ДТП погибли женщина и полугодовалый ребенок погибли, еще пятеро человек оказались в больнице, информирует УГИБДД по Краснодарскому краю.

По предварительным данным ведомства, 4 апреля около 00.05 часов, в станице Бесскорбной Новокубанского района, на пересечении улиц Лукьянова и Московской водитель автомобиля «ВАЗ», не предоставил преимущество двигающемуся по главной дороге автомобилю «Митсубиси» и допустил столкновение, передает РИА «Новости».

«В результате ДТП шестимесячный ребенок и 43 летняя женщина, которые находились в автомобиле «ВАЗ» от полученных травм скончались на месте. Водитель автомобиля «ВАЗ», а также пассажиры 20-летняя девушка, девятилетний мальчик, 16-летняя девочка и водитель автомобиля «Митсубиси» доставлены в больницу города Армавира с травмами различной тяжести», – говорится в сообщении УГИБДД.

Отмечается, что правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. В частности, автоинспекторы уже выяснили, что за рулем автомобиля «ВАЗ» находился водитель 8-месячным со стажем, добавляется в релизе.

Ранее сообщалось, что мужчина и две женщины погибли в ДТП с участием грузовика на трассе М-5 «Урал» под Рязанью.