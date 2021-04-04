 

Темные времена пандемии закончатся – папа римский обратился к верующим

04.04.2021, 12:40, Новости дня
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Папа Франциск во время пасхальной службы 4 апреля призвал верующих никогда не терять надежды. Об этом сообщает Reuters.

Франциск в своей речи отметил, что темные времена пандемии закончатся. Он призвал верующих “преодолевать препятствия, изгонять предрассудки и приближаться к окружающим каждый день”, чтобы открыть для себя радость повседневной жизни.

Пасхальная служба прошла в базилике Святого Петра. В алтаре церкви, которая может вместить почти 10 тыс. человек, по случаю праздника присутствовали около 200, отметило агентство.

Служба началась на два часа раньше обычного, чтобы участники церемонии могли вернуться домой до 22.00.

С 15 марта в Италии действует локдаун в связи в эпидемией коронавируса, который продлится до 6 апреля. На пасхальные праздники – с 3-го по 5 апреля – ограничения были ужесточены, итальянцам разрешили покидать дома только в рабочих целях, по состоянию здоровья или в силу чрезвычайных обстоятельств.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение пандемии, в мире на 4 апреля подтвердили 130,8 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 2,8 млн пациентов с COVID-19. Италия находится на седьмом месте в мире по распространению болезни – там подтвердили 3,6 млн случаев, 110,7 тыс. человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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