 

В Швейцарии полиция применила против протестующих резиновые пули

04.04.2021, 12:06, Новости дня
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В швейцарском городе Санкт-Галлен полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ против протестующих, которые устроили беспорядки из-за ограничений на фоне коронавируса.

По данным полиции города, первые столкновения между протестующими и полицией начались в пятницу вечером. Отмечается, что в полицейских бросали бутылки, камни, пиротехнику и даже коктейль Молотова. «В целях самообороны пришлось использовать резиновые пули. В течение вечера имуществу был нанесен различный ущерб, и, наконец, полиция применила слезоточивый газ в дополнение к резиновым пулям», – говорится в сообщении правоохранителей, передает РИА «Новости».

По данным полиции, в ходе беспорядков пострадали по меньшей мере два человека, 19 участников акции были задержаны, но их отпустили после допроса. Отмечается, что в ходе беспорядков были повреждены предметы и мебель, ущерб оценивается более чем в 53 тыс. долларов.

По данным швейцарских СМИ, участие в акции принимала в основном молодежь, недовольная действующими в стране коронавирусными ограничениями. Как сообщила мэр Санкт-Галлена Мария Паппа, «полиция не виновата в том, что молодежи приходится без многого обходиться в пандемию». Она также назвала действия полиции оправданными.

6 марта в Цюрихе правоохранители использовали слезоточивый газ против участниц несогласованной акции, организованной феминистками в преддверии Международного женского дня.



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