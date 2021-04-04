 

Пассажиров севшего в Красноярске самолета решили отправить резервным бортом

04.04.2021, 11:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пассажиры рейса, который совершил аварийную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске, продолжат полет во Франкфурт резервным бортом, сообщили в экстренных службах региона.

«Резервное судно авиакомпании должно прибыть в аэропорт «Емельяново» ориентировочно в 17.40 (13.40 мск)», – рассказали в экстренных службах. Об этом информирует РИА «Новости». На борту самолета находились 69 пассажиров и 10 членов экипажа. Пассажиры находятся в стерильной зоне аэропорта.

Напомним, выполнявший авиарейс из Токио во Франкфурт самолет авиакомпании All Nippon Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска.  В результате происшествия никто не пострадал.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11 / В Нацслужбе здоровья Украины назвали сумму средней зарплаты врача и руководителя больницы

06.02 / Обозреватель Bloomberg – споры о России подпортят «трансатлантический медовый месяц» Меркель и Байдена

13.03 / Роскосмос объяснил полет яркого объекта над Якутией

04.10 / Алексиевич заявила о «твердом намерении» вернуться в Белоруссию

29.12 / Турецкая артиллерия обстреляла мирные селения в Сирии

04.09 / Австрия выступила против бездоказательных антироссийских санкций

25.10 / На Украине захотели взыскать с РФ миллиарды долларов

04.09 / Президент Трамп призвал почтить память жертв терактов 11 сентября

17.09 / Британские ученые предсказывают скорый конец эры земледелия

04.11 / Богдан считает, что монобольшинства в Раде фактически не существует

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)