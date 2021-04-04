Пассажиров севшего в Красноярске самолета решили отправить резервным бортом

Пассажиры рейса, который совершил аварийную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске, продолжат полет во Франкфурт резервным бортом, сообщили в экстренных службах региона.

«Резервное судно авиакомпании должно прибыть в аэропорт «Емельяново» ориентировочно в 17.40 (13.40 мск)», – рассказали в экстренных службах. Об этом информирует РИА «Новости». На борту самолета находились 69 пассажиров и 10 членов экипажа. Пассажиры находятся в стерильной зоне аэропорта.

Напомним, выполнявший авиарейс из Токио во Франкфурт самолет авиакомпании All Nippon Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. В результате происшествия никто не пострадал.