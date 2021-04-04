Достаточно одной прививки — Америку призвали бороться с COVID-19 по британскому рецепту

В борьбе с коронавирусом власти США отказываются вакцинировать как можно большее число граждан первой дозой прививки, настаивая на необходимости второго укола для привитых. В результате страна отстала от Британии, которая с помощью такого метода смогла снизить количество летальных исходов от COVID-19 на 96%, пишет на страницах The Wall Street Journal профессор Школы медицины Джонса Хопкинса Марти Макари.



Reuters

«США скоро добьются коллективного иммунитета к коронавирусу, но у Великобритании это получится раньше. Всё дело в том, что руководители медицинских служб по ту сторону Атлантики уделяют первоочередное внимание вакцинации первой дозой и откладывают вторую, чтобы как можно большее количество людей могло получить первую прививку», — пишет в статье для The Wall Street Journal профессор Школы медицины Джонса Хопкинса Марти Макари.

В настоящий момент в Соединённом Королевстве одну прививку получили 59% взрослого населения. В США же — только 38%, отмечает автор статьи.



В то же время он признаёт, что полный курс прошло гораздо больше американцев: 21% привился повторно или однодозовой вакциной Johnson & Johnson. В Великобритании, где единственными вариантами являются двухдозовые вакцины, только 8% взрослых получили полную иммунизацию.

В обеих странах число ежедневных смертей достигло пика в начале текущего года. В США 12 января от коронавируса скончались 3352 человека, в Великобритании 23 января — 1248. С тех пор количество смертей в США снизилось на 72%, что звучит впечатляюще, пока вы не сравните эти показатели с 96% у Британии. В этой стране сейчас в среднем ежедневно фиксируется 47 смертей, в Америке — 938, то есть в 20 раз больше, подчёркивает Макари.

Многие эксперты в области общественного здравоохранения считают, что США должны принять подход «лучше одна доза, чем ничего». Даже эпидемиолог Майкл Остерхолм, который входит в группу президента Байдена по борьбе с COVID-19, предложил отложить вторые прививки.

«Мы могли бы вакцинировать больше людей из нашей возрастной группы старше 65 лет, — заявлял Остерхолм в одном из своих интервью. — На мой взгляд, данные подтвердят, что это действительно очень эффективный метод».

Но главный инфекционист США Энтони Фаучи публично отверг это предложение. Он предупредил об «опасности», которая может возникнуть, если сосредоточиться на первой дозе и преуменьшил значение израильского исследования, которое было посвящено этому вопросу.

Между тем, согласно израильскому исследованию, первая доза Pfizer показывала эффективность 85% через две-четыре недели после вакцинации. Но это не единственная подобная работа. Третья фаза испытания Moderna включала 2 тыс. человек, получивших только однократную инъекцию плацебо или вакцины. В этой группе эффективность разовой прививки составляла от 80% до 90%, обращает внимание автор статьи.

Тем не менее американские регулирующие органы игнорируют эти данные и практический опыт Великобритании. Так, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США отвергло идею отсрочки второй дозы из-за опасений, что после первой у людей может сложиться превратное представление о собственной защищённости от коронавируса и они пойдут на ненужный риск.

«Научная косность и патернализм чиновников здравоохранения вытеснила на задний план разумную политику, которая ускорила бы вакцинацию большего числа американцев, в том числе в сообществах расовых меньшинств, — считает автор статьи. — Ведь, как показывает январское исследование научного журнала Annals of Internal Medicine, отсрочка приёма второй дозы в течение восьми недель могла бы предотвратить до 29 процентов случаев COVID-19».

Великобритания не только быстрее сократила смертность от COVID-19, но и упредила распространение нового более заразного штамма. Кто-то может возразить, что снижение госпитализаций и летальных случаев в европейской стране объясняется карантином. Но в соседней Германии, где были почти такие же ограничения, за последние четыре недели число заражений удвоилось, отмечает Макари.

По его мнению, вторая доза, без сомнений, имеет большое значение. Она укрепляет иммунитет и даёт лучшую защиту от вариантов коронавируса. Но, как свидетельствуют испытания вакцины AstraZeneca, увеличение интервала между прививками может повысить их эффективность.

«Ещё не поздно. Возможно, для политики нормально отказываться мыслить вне общепринятых взглядов, но наука так не работает», — заключает Марти Макари.