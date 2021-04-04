Вирастюк победил на довыборах в Раду – Центризбирком

На довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области победил кандидат от “Слуги народа” стронгмен Василий Вирастюк, он набрал 31,25% голосов избирателей. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия Украины по результатам обработки 100% бюллетеней.

За Вирастюка проголосовали 15 076 человек.

Кандидат от партии “За майбутнє” Александр Шевченко получил 29,69 % голосов (14 327), кандидат от “Свободы” Руслан Кошулинский – 28,86% (13 927).

Вирастюк является рекордсменом Книги рекордов Украины. В июне 2020 года спортсмен перенес операцию – ему провели протезирование шаровой опоры на правой ноге. 24 августа, в день 29-й годовщины независимости Украины, Вирастюк получил звание заслуженного работника физической культуры и спорта.

Вирастюк 11 февраля рассказал, что предложение баллотироваться в парламент получил от президента Украины Владимира Зеленского.

28 марта промежуточные выборы в Верховную Раду состоялись в двух округах – №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской. Голосование проходило в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области. Явка в округе №87 составила, по данным Центризбиркома, 35,05%.

30 марта целый день подсчет голосов в округе не велся, состав окружной комиссии изменили. Подсчет возобновился вечером 31 марта.

Ранее выборы признали недействительными на трех участках округа №87: на участке №261027 комиссия приняла такое решение из-за отсутствия печатей на контрольных листах в больших урнах, позже выборы признали недействительными; на участке №261030 – из-за того, что в пакете за Шевченко оказалось на 100 бюллетеней меньше, чем указано в протоколе; на участке №260025 – при пересчете голосов обнаружили нехватку 46 бюллетеней за Шевченко. Всего в округе 117 участков.

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