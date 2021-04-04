 

Новый гель обеспечит до 10 циклов очистки воды

04.04.2021, 7:10, Новости дня
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Ученые из Принстонского университета говорят, что им удалось создать уникальный материал для очистки воды. Речь идет об особом геле, связывающим любые загрязняющие воду вещества и превращающие ее в питьевую.

Эксперименты проводили на озере Карнеги. Результаты научной работы опубликованы в журнале Advanced Materials.

Ученые напоминают, что дефицит чистой питьевой воды на Земле возник, в основном, из-за загрязнения озер и рек. В принципе пресной воды хватает, так как атмосферные осадки все еще «поставляют» ее на поверхность в достаточном количестве. Но нам нужна чистая. А предложенный новый гель выдерживает до десяти циклов очистки, что выгодно отличает его от других материалов.



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