Новый гель обеспечит до 10 циклов очистки воды
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Ученые из Принстонского университета говорят, что им удалось создать уникальный материал для очистки воды. Речь идет об особом геле, связывающим любые загрязняющие воду вещества и превращающие ее в питьевую.
Эксперименты проводили на озере Карнеги. Результаты научной работы опубликованы в журнале Advanced Materials.
Ученые напоминают, что дефицит чистой питьевой воды на Земле возник, в основном, из-за загрязнения озер и рек. В принципе пресной воды хватает, так как атмосферные осадки все еще «поставляют» ее на поверхность в достаточном количестве. Но нам нужна чистая. А предложенный новый гель выдерживает до десяти циклов очистки, что выгодно отличает его от других материалов.
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