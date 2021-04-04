Новый гель обеспечит до 10 циклов очистки воды

Ученые из Принстонского университета говорят, что им удалось создать уникальный материал для очистки воды. Речь идет об особом геле, связывающим любые загрязняющие воду вещества и превращающие ее в питьевую.

Эксперименты проводили на озере Карнеги. Результаты научной работы опубликованы в журнале Advanced Materials.

Ученые напоминают, что дефицит чистой питьевой воды на Земле возник, в основном, из-за загрязнения озер и рек. В принципе пресной воды хватает, так как атмосферные осадки все еще «поставляют» ее на поверхность в достаточном количестве. Но нам нужна чистая. А предложенный новый гель выдерживает до десяти циклов очистки, что выгодно отличает его от других материалов.