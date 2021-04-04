Власти США прекратили производство вакцины AstraZeneca в Балтиморе

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04.04.2021, 6:40, Новости дня
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Власти Соединенных Штатов прекратили производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе после ошибки при производстве вакцины Johnson & Johnson, сообщили высокопоставленные источники New York Times.

По словам источников издания, предприятие биотехнологической компании Emergent BioSolution будет заниматься производством только однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson, чтобы избежать смешивания ингридиентов вакцин в будущем, передает РИА «Новости».

Издание отмечает, что решение было принято после того, как стало известно, что Emergent BioSolutions, которая сотрудничает с обеими компаниями в области производства, случайно смешала ингредиенты двух разных вакцин, что привело к потере 15 млн доз вакцины. Компания AstraZeneca заявила, что будет работать с администрацией США над поиском альтернативного места производства препарата.

Накануне Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca для всех категорий населения из-за побочных эффектов.

Ранее Соединенные Штаты отказались делиться вакциной от COVID-19 с другими странами. В марте Белый дом отклонил запрос на экспорт вакцины в Евросоюз, при этом на заводе в штате Огайо были готовы к распределению порядка 30 млн доз вакцины AstraZeneca, еще десятки миллионов доз были произведены в Балтиморе (штат Мериленд). В самих США применение вакцины AstraZeneca еще не получило одобрение регулятора.



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