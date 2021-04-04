Китайцы использовали древесный гриб для увеличения урожая томатов

В процессе экспериментов китайские ученые установили, что древесный гриб способствует повышению урожайности томатов. По словам экспертов, этот овощ требует много нутриентов, что отличает технологию его выращивания от других культур.

Как правило, чтобы обеспечить благоприятные условия для роста томатов, в сельском хозяйстве используют специальные удобрения. Однако они не всегда безопасны как для потребителей, так и для окружающей среды. Например, специалисты отмечают сильное истощение почвы после сбора нескольких урожаев помидоров.

Для того чтобы решить эту проблему, исследователи из Китайской академии наук предлагают использовать вместо удобрений компост из древесного гриба. Результат оказался выше, чем ожидалось. Томаты стали лучше усваивать питательные вещества, не нанося вреда почве, в которой произрастают.