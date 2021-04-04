 

Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияло на сельское хозяйство

04.04.2021, 4:28, Новости дня
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По словам ученых, за последние 60 лет глобальное потепление привели к среднему снижению урожайности сельскохозяйственных культур на 21%.

Меньше всего пострадали фермеры из Соединенных Штатов. Там урожайность сельскохозяйственных культур с 1961 года уменьшилась всего на 5-15%, утверждают специалисты. Однако в Латинской Америке, карибском бассейне и Африке потери составили от 26 до 34%.

Дело даже не в том, что климат на Земле менялся неравномерно, уточняют специалисты. Дело в возможности тех или иных стран применять современные сельскохозяйственные технологии. Здесь работает простое правило: чем беднее регион, тем последствия климатических изменений хуже, говорят эксперты.



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