Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияло на сельское хозяйство

По словам ученых, за последние 60 лет глобальное потепление привели к среднему снижению урожайности сельскохозяйственных культур на 21%.

Меньше всего пострадали фермеры из Соединенных Штатов. Там урожайность сельскохозяйственных культур с 1961 года уменьшилась всего на 5-15%, утверждают специалисты. Однако в Латинской Америке, карибском бассейне и Африке потери составили от 26 до 34%.

Дело даже не в том, что климат на Земле менялся неравномерно, уточняют специалисты. Дело в возможности тех или иных стран применять современные сельскохозяйственные технологии. Здесь работает простое правило: чем беднее регион, тем последствия климатических изменений хуже, говорят эксперты.