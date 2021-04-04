Экономист объяснил, сколько должен стоить доллар

На курс рубля оказывает влияние геополитика, доллар должен стоить на уровне 65–63 рублей, считает профессор НИУ ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган.

«По большому счету я считаю, что доллар, если бы не опасения, должен стоить на уровне 65–63 рублей. Цена на нефть высокая, цена на сталь высокая, все то, что мы продаем, сейчас стоит дорого. Рубль сегодня зависит исключительно от геополитических факторов. И вот эта премия порядка 15–17% – это как раз дань только геополитике», – отметил эксперт, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, для поиска фундаментальных факторов падения рубля «нужно очень поднатужиться» и что-нибудь придумать. Даже сезон, как заметил экономист, играет в пользу российской валюты, ведь с марта по май рубль традиционно укрепляется.

Даже если жесткие санкции введены не будут, это совершенно не дает гарантий того, что в ближайшее время российская валюта начнет укрепляться, считает специалист. Он пояснил, что Минфину удобнее и комфортнее формировать доходную часть бюджета, когда доллар стоит 75–76 рублей, а не 65. Так что и когда все будет хорошо, ни министерство финансов, ни Центробанк не дадут рублю сильно подорожать, заключил он.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи 2 апреля снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5,75 копеек и составил 76,2 рубля. Курс евро опустился на 19,5 копеек, до 89,63 рубля.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что доверие к доллару как к резервной валюте во всем мире резко снизилось, а также разбиралась, когда же гегемония доллара падет окончательно.