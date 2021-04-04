Итальянцы оценили идею войны с Россией на стороне НАТО

Читатели итальянского сайта Scenarieconomici высказались о том, готовы ли они воевать с Россией на стороне Североатлантического альянса, чтобы «умереть за Киев».

Автор статьи указал на серьезную эскалацию конфликта в Донбассе, а также на наращивание Москвой военной мощи. Он отметил, что в Европе растет напряженность из-за полетов военной авиации НАТО и России. Кроме того, в конце холодной войны не предполагалось, что Украина сможет войти в Североатлантический альянс, пишет портал, передает РИА «Новости».

Автор статьи задает вопрос читателям: «А вы готовы умереть за Киев?».

Итальянцы без энтузиазма отнеслись к этой идее и посчитали войну с Россией бессмысленной.

«По большому счету, нам (немцам, может, и по-другому) Украина должна быть интересна так же, как потухший на Марсе вулкан. Пусть там сами разбираются между собой, американцы пусть своими делами займутся. Украина – даже не член НАТО, но если случится война, европейцы пойдут на нее первыми. Американцам разве не все равно? Они там у себя за Атлантикой», – написал aquilone. Пользователю Patrizio стало интересно, что «сделают американцы, если русские атакуют напрямую их, а не Европу».

«Вот поразятся… Никогда они не вели войну на своей территории. Смотрят войну по телевизору, никогда на своей собственной шкуре не испытывали», – ответил ему Dark.

Многие пользователи высказали мнение, что не готовы жертвовать собой, чтобы «разрешить геополитические последствия финансовых пирамид американцев», и лучше «пойдут пятой колонной к русским».

Ранее британцы высмеяли готовность США поддержать Украину.

Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих границ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал усиление присутствия альянса в Черноморском регионе «четким сигналом» Москве. Официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла заявления генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, согласно которым РФ отказывается от диалога с НАТО.

Тем временем замглавы МИД Александр Грушко заявил, что практическое взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом прекращено, это самая низкая точка в отношениях со времен окончания холодной войны.