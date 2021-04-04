Ученые рассказали о влиянии депрессии на восприятие окружающего мира

Ученые решили установить, насколько депрессия влияет на восприятие человеком окружающего мира. Для этого была создана большая фокус-группа из 111 добровольцев, каждый из которых в той или иной мере страдал от депрессивного состояния.

Как оказалось, у людей с такого рода расстройствами меняются даже зрительные образы. Когда участникам эксперимента показывали картинки на экране, они не могли объективно определить яркость и контрастность изображений, насыщенность цветовой гаммы и т.д.

В частности, у страдающих для депрессии людей оценка контрастности картинок всегда была выше, чем у здоровых. Зато они видели предложенные образы менее яркими, чем они есть на самом деле. Ученые установили и другие различия.