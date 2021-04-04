Casio G-Shock GSW-H1000-1 назвали первыми «настоящими умными часами»

В компании Casio сообщили о выпуске новой модели смарт-часов, которые эксперты уже успели назвать «настоящими умными». Наручный гаджет отличается хорошей защитой, а также очень широким функционалом.

Отметим, что в мире электроники до сих пор нет единого мнения по поводу того, где именно пролегает граница между умными часами и фитнес-браслетами. Некоторые специалисты вообще утверждают, что это одно и тоже, хотя с ними согласны далеко не все.

Новая модель Casio обладает собственной операционной системой Wear OS. Ранее она уже устанавливалась на аналогичное устройство Pro Trek. Кроме стандартного набора функций, связанных с мониторингом состояния организма, часы имеют блок связи GPS. Прекрасная защита от влаги позволяет погружаться с ними на глубину до 200 метров.