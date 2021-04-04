Саудовская Аравия выступила в поддержку короля Иордании

Канцелярия королевского двора Саудовской Аравии выступила с заявлением в поддержку мер короля Иордании Абдаллы II по сохранению стабильности в стране, сообщил телеканал Al-Hadath.

«Саудовская Аравия стоит на стороне Иордании и поддерживает решения короля Абдаллы II, которые пресекли попытку посягательства на безопасность и стабильность страны», – приводит текст заявления ТАСС.

В заявлении подчеркивается, что «саудовское королевство связывают с Иорданией тесные братские отношения и общая судьба, поэтому ее безопасность крайне важна для Эр-Рияда».

Ранее бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн записал видеообращение, в котором заявил, что помещен под домашний арест на фоне критики действий правительства.

В свою очередь начальник генштаба королевских вооруженных сил Иордании генерал-майор Юсеф аль-Хунейти опроверг сообщения о задержании в Аммане Хамзы бен Хусейна, заверив, что бывший наследник престола находится на свободе. «Однако принцу Хамзе направлен призыв не предпринимать никаких действий, затрагивающих безопасность и стабильность в королевстве», – подчеркнул он.

При этом генерал сообщил, что спецслужбы задержали Шерифа Хасана бен Заида и бывшего советника короля Абдаллы II, экс-министра финансов Басема Авадаллу, еще несколько человек задержаны «по соображениям безопасности». «Ведется расследование, и его итоги будут обнародованы со всей прозрачностью и ясностью», – сказал аль-Хунейти. «Никто не стоит выше закона, а безопасность и стабильность Иордании имеют приоритет над любыми другими соображениями», – подчеркнул начальник генштаба королевских ВС Иордании.

Тем временем панарабский телеканал Al Mayadeen сообщил о раскрытии в столице Иордании «заговора с целью отстранения от власти Абдаллы II». По информации телеканала, задержаны порядка 20 высокопоставленных офицеров и представителей верхушки племен.