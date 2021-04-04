 

Премьер Чехии заявил, что ЕС “косвенно вынуждает” страну к переговорам о покупке российской вакцины “Спутник V”

04.04.2021, 1:50, Новости дня
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил 3 апреля, что Евросоюз “косвенно вынуждает” страну к переговорам о покупке российской вакцины от коронавируса “Спутник V”, сообщил сайт Seznam Zprávy. 

Портал отмечает, что Бабиш ранее говорил о недопустимости таких переговоров без одобрения российской вакцины европейским регулятором. Его позиция изменилась после переговоров в Евросоюзе о распределении дополнительных 10 млн доз вакцины Pfizer, отмечается в статье. 

По данным Seznam Zprávy, в результате этих переговоров Чехия могла получить 140 тыс. дополнительных доз, но достигнута договоренность о 70 тыс. доз. 

Бабиш по итогам переговоров сказал, что ЕС ставит Чехию в ситуацию, в которой “с одной стороны, речь идет о солидарности, но когда доходит речь к тому, чтобы начать заботиться, это не работает”. Он заявил, что не удивлен позицией канцлера Австрии Себастьяна Курца, заявившего о планах купить российский препарат и Словакии, где уже доставили первые партии. 

На вопрос, может ли такая ситуация привести к началу переговоров о закупке “Спутника V” до его одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА), Бабиш ответил: “Косвенно нас вынуждают это делать”.

Порталу Deník N Бабиш сказал, что  рассматривает возможность закупки 1 млн доз российской вакцины. 

“Спутник V” не одобрен ЕМА для использования в ЕС. 

Однако его закупили Венгрия и Словакия, в последней из-за этого начался правительственный кризис, премьер ушел в отставку. Вакцинация препаратом от COVID-19 “Спутник V” в Словакии пока не началась, в Венгрии она стартовала 11 февраля. 

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 30 марта препарат “Спутник V” одобрили для использования в 58 странах.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе 17 февраля выразила удивление тем, что Россия предлагает другим странам “Спутник V”, не вакцинировав собственное население. Еврокомиссия в начале марта заявила, что не ведет переговоры о покупке вакцины “Спутник V”, несмотря на то, что регуляторный орган ЕС начал рассматривать ее для возможного одобрения. 

8 марта европейский регулятор призвал страны ЕС не спешить с одобрением российской вакцины, так как данных о вакцинированных этим препаратом людях еще недостаточно.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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