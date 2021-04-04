 

Microsoft дополнит свою линейку бытовой техники новым мини-холодильником

04.04.2021, 1:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Несколько дней назад СМИ напомнили о том, что осенью прошлого года американский разработчик программного обеспечения порадовал своих фанатов тремя моделями холодильников, выпущенных под своим брендом. И вот компания официально подтвердила, что продолжит работать в данном направлении.

Вскоре, таким образом, на рынок выйдет еще и мини-холодильник Microsoft. Его назвали Xbox Series X. Поначалу данную информацию восприняли как первоапрельскую шутку. Однако ее также озвучил и сам генеральный директор компании.

Правда, дата выхода нового агрегата на рынок пока не названа. Поэтому реального подтверждения нам придется еде подождать. Надеемся, что Microsoft нас не разочарует.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Мы наблюдаем за первой мировой биологической войной – Данилов

28.08 / Минэкономразвития РФ улучшило прогноз по ВВП в 2020 году

14.07 / В Совфеде заявили о неготовности большинства школ и вузов к дистанционному обучению

26.02 / Прокуратура решила оценить действия Ростехнадзора по факту обрушения фабрики в Норильске

04.08 / Опубликованы рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»

24.09 / Путин призвал губернаторов не подвести избирателей

26.01 / В TikTok нашли раскрывающую данные пользователей уязвимость

29.03 / Комендантский час в Иордании продлен до 15 мая из-за коронавируса

06.10 / В Кремле выразили надежду, что ситуация в Белоруссии наладится без посредников

10.07 / Матч “Шахтер” – “Вольфсбург” пройдет в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)