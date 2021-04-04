Microsoft дополнит свою линейку бытовой техники новым мини-холодильником

Несколько дней назад СМИ напомнили о том, что осенью прошлого года американский разработчик программного обеспечения порадовал своих фанатов тремя моделями холодильников, выпущенных под своим брендом. И вот компания официально подтвердила, что продолжит работать в данном направлении.

Вскоре, таким образом, на рынок выйдет еще и мини-холодильник Microsoft. Его назвали Xbox Series X. Поначалу данную информацию восприняли как первоапрельскую шутку. Однако ее также озвучил и сам генеральный директор компании.

Правда, дата выхода нового агрегата на рынок пока не названа. Поэтому реального подтверждения нам придется еде подождать. Надеемся, что Microsoft нас не разочарует.