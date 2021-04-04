 

Das Erste – бундесвер укрепляет свой афганский контингент, опасаясь агрессии «Талибана»

04.04.2021, 1:44, Новости дня
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Глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр поручила усилить защитные меры контингента бундесвера в Афганистане, пишет Das Erste: немецким войскам будут переброшены дополнительные вооружения и боеприпасы. Причина заключается в опасении возможных атак со стороны «Талибана», если войска международной коалиции не покинут Афганистан после 30-го апреля 2021 года.


Reuters

После продления миссии бундесвера в Афганистане, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что находящиеся в стране немецкие войска теперь подвержены повышенной опасности, пишет Das Erste. По словам Крамп-Карренбауэр, если контингент НАТО останется в Афганистане и после обговорённой раннее даты (30-е апреля), то «Талибан»* запланирует новые атаки.

Поэтому, после совещания с военным командованием, глава минобороны ФРГ приказала усилить защитные меры. Для этого в Афганистан будут переброшены дополнительные вооружения и боеприпасы. При этом Крамп-Карренбауэер ещё раз подчеркнула, что её целью является организованный вывод войск из Афганистана: точной даты вывода министр не назвала, но заявила, что бундесвер точно не останется на афганской территории после января 2022 года.

Das Erste напоминает, что ещё при Дональде Трампе США согласовали с «Талибаном» вывод всех международных сил из Афганистана до 1-го мая 2021 года. Однако теперь насчёт этого срока возникают сомнения: новая администрация Джо Байдена пока не высказала своей позиции по данному вопросу. Между тем, бундестаг продлил миссию бундесвера в Афганистане до конца января 2022 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



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