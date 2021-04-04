France info – французские аграрии вышли на тракторный протест против реформы ЕС в сельском хозяйстве

По всей Франции прошли протестные акции работников сельского хозяйства, которые недовольны предлагаемыми изменениями в Единой политике Евросоюза, передаёт France info. По их словам, они поддерживают использование более экологичных методов в производстве, однако новая реформа предполагает сокращение государственных субсидий для тех, кто не успеет к ним адаптироваться.

Пять тысяч работников сельского хозяйства вывели свои тракторы на дороги — в эту пятницу операция по затруднению движения привела к пробкам в 12 департаментах. Под прицел протестующих попало правительство, которое ведёт с Брюсселем переговоры о реформе Единой сельскохозяйственной политики (PAC). Они беспокоятся о новой системе финансирования, которая будет зависеть от применения более экологически безопасных методов.

ФАБЬЕН ПИЖОН, работник сельского хозяйства и представитель профсоюза FNSEA: Мы полностью согласны учитывать экологические факторы. Но сейчас правила скорее карают, чем поощряют участие. Мы думаем, что нас в очередной раз нас будут наказывать.

На данный момент прямые субсидии работникам сельского хозяйства составляют 75% их бюджета, однако по новой политике около 20-30% этой суммы будут выплачиваться только более экологичным производствам.

Этот производитель зерна из Кальвадоса работает на этой ферме уже 23 года и возделывает территорию в 150 гектар. Чтобы продолжать получать помощь, ему нужно быстро приспособиться.

КСАВЬЕ ХЭЙ, работник сельского хозяйства и глава отделения профсоюза FNSEA в Кальвадосе: На данный момент за 150 гектар я получаю €35 тыс. Если я вычту €60 за гектар, то мне достанется €10 тыс. премии PAC в месяц.

Сегодня утром государственный секретарь по европейским делам попытался всех успокоить.

КЛЕМАН БОН, государственный секретарь по европейским делам: Существует давление со стороны работников сельского хозяйства, потому что это больной вопрос. Но мы будем помнить об этом, говоря о темпах введения и, главное, мы введём эти правила по всей Европе.

На сегодняшний день, согласно FNSEA, около 80% аграриев не соответствуют новым требованиям.

Дата выхода в эфир 03 апреля 2021 года.