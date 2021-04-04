Украина не будет принимать участие в переговорах в ТКГ, если туда вернется осужденная за терроризм “эксперт” Пирогова – Кравчук

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе не будет принимать участие в видеоконференциях ТКГ, если на них будет присутствовать осужденная за терроризм Майя Пирогова. Об этом глава делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире канала “Украина 24”.

2 марта член украинской делегации Сергей Гармаш сообщил, что Пирогова в качестве “эксперта” ОРДО выступала на заседании подгруппы ТКГ по политическим вопросам. По его словам, “эксперты” ОРДЛО присутствовали и на предыдущих четырех заседаниях подгруппы, но молчали. Гармаш подчеркивал, что их участие в переговорах является нарушением Минских соглашений, так как ОРДЛО не являются членом ТКГ.

Журналист Денис Казанский сообщал, что 17 марта из-за присутствия Пироговой не состоялось очередное заседание политической подгруппы в ТКГ. Украинская сторона и модераторы требовали отстранить ее от процесса, но российская делегация отказывалась. Спикер украинской делегации Алексей Арестович сказал 18 марта, что РФ согласилась отстранить Пирогову от переговорного процесса.

По словам Кравчука, Россия и представители ОРДЛО заявили, что Пирогова сейчас болеет и не может присутствовать на заседаниях.

“Я обратился письменно в связи с этим к нашему модератору – представителю ОБСЕ Хайди Грау – с объяснением просьбой, что такой человек не может принимать участие в переговорах и иметь отдельное окно для переговоров. […] Украинская делегация уже продемонстрировала свое отношение: как только этот человек появится на переговорах, – мы не будем даже объяснять почему – на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса, наша делегация оставляет переговоры. Украина не будет принимать участие в переговорах, если это лицо будет в соответствующем окне”, – сказал Кравчук.

Как отмечал Казанский, Пирогова в 2007 году была осуждена за мошенничество и квартирные аферы, а в 2018 году – за терроризм (заочно). Она внесена в базу “Миротворца” как пособник боевиков и антиукраинский пропагандист. Пирогова занимает должность “директора департамента государственной информационной политики “Министерства информации” незаконного вооруженного формирования “ДНР”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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