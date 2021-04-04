 

Украина не будет принимать участие в переговорах в ТКГ, если туда вернется осужденная за терроризм “эксперт” Пирогова – Кравчук

04.04.2021, 0:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе не будет принимать участие в видеоконференциях ТКГ, если на них будет присутствовать осужденная за терроризм Майя Пирогова. Об этом глава делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире канала “Украина 24”. 

2 марта член украинской делегации Сергей Гармаш сообщил, что Пирогова в качестве “эксперта” ОРДО выступала на заседании подгруппы ТКГ по политическим вопросам. По его словам, “эксперты” ОРДЛО присутствовали и на предыдущих четырех заседаниях подгруппы, но молчали. Гармаш подчеркивал, что их участие в переговорах является нарушением Минских соглашений, так как ОРДЛО не являются членом ТКГ.

Журналист Денис Казанский сообщал, что 17 марта из-за присутствия Пироговой не состоялось очередное заседание политической подгруппы в ТКГ. Украинская сторона и модераторы требовали отстранить ее от процесса, но российская делегация отказывалась. Спикер украинской делегации Алексей Арестович сказал 18 марта, что РФ согласилась отстранить Пирогову от переговорного процесса.

По словам Кравчука, Россия и представители ОРДЛО заявили, что Пирогова сейчас болеет и не может присутствовать на заседаниях. 

“Я обратился письменно в связи с этим к нашему модератору – представителю ОБСЕ Хайди Грау – с объяснением просьбой, что такой человек не может принимать участие в переговорах и иметь отдельное окно для переговоров. […] Украинская делегация уже продемонстрировала свое отношение: как только этот человек появится на переговорах, – мы не будем даже объяснять почему – на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса, наша делегация оставляет переговоры. Украина не будет принимать участие в переговорах, если это лицо будет в соответствующем окне”, – сказал Кравчук. 

Как отмечал Казанский, Пирогова в 2007 году была осуждена за мошенничество и квартирные аферы, а в 2018 году – за терроризм (заочно). Она внесена в базу “Миротворца” как пособник боевиков и антиукраинский пропагандист. Пирогова занимает должность “директора департамента государственной информационной политики “Министерства информации” незаконного вооруженного формирования “ДНР”. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Коммерческая компания начала продажу высококачественных спутниковых снимков

15.11 / В Украине явка на второй тур выборов мэров составила 24% – Центризбирком

27.07 / Власти Австралии подали иск к Google

25.02 / В Воронеже испытали камеру двигателя для ракеты «Союз-5»

21.02 / В РФ создан быстрый титановый 3D-принтер

08.07 / Мнения: Что скажет защита в оправдание Ивана Сафронова

11.07 / “Укрзалізниця” возобновит курсирование 38 пригородных и трех региональных поездов

20.07 / Названа дата завершения весенней сессии Госдумы

01.09 / ЕК потребовала от Венгрии отменить решение о закрытии границ

14.10 / Протестующие в Таиланде прорвались к Дому правительства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)