Белковский о Навальном: Запад в гробу видал российскую оппозицию

Российская оппозиция, к которой принадлежит Алексей Навальный, мало интересует представителей Запада. Такое мнение российский политолог Станислав Белковский выразил 31 марта в эфире радиостанции “Эхо Москвы”.

Речь об этом зашла в связи с мнением, что “Запад делает ставку на Навального”.

“Запад ничего не делает, Запад вообще в гробу видал российскую оппозицию на всем протяжении ее существования, если называть вещи своими именами. ведет диалог с легитимным правителем [Владимиром] Путиным, все остальное используется как фактор давления на легитимного правителя, не более и не менее того”, сказал Белковский.

По его словам, “санкции, которые вводит Запад, – не санкции по “списку Навального” и в рамках философии “списка Навального”.

“Навальный предложил 35 человек, список из физических лиц, но в работу он не пошел и Запад по-прежнему акцентирует внимание на том, что его, конечно, интересует внутренняя политика в России, но не очень. А больше его интересуют военные обязательства и военная политика России, в частности химическое оружие, ситуация в Украине, – все это Запад интересует. И по этому поводу Запад ведет переговоры с Путиным, и здесь взаимный торг возможен”, – объяснил Белковский.

Он считает, что Навальный для Запада – один из поводов поговорить о международной безопасности.

“Нельзя сказать, что Запад рассматривает судьбу Навального как самоценную сущность в диалоге с Россией”, – отметил политолог.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы отказался выполнять решение ЕСПЧ освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области. Он отметил, что российская тюремная система смогла его удивить. “Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы”, – написал политик.

Адвокаты Навального посетили его в колонии 25 марта. Адвокат Ольга Михайлова рассказала, что у политика отнимается правая нога, из лекарств ему дают мазь и таблетки ибупрофена.

25 марта жена оппозиционера Юлия Навальная заявила, что у ее мужа месяц назад в СИЗО “Матросская тишина” в Москве начались проблемы со здоровьем. Родные политика требуют дать ему возможность лечиться у врачей, которым они доверяют. “[Президент России Владимир] Путин уже на всю страну рассказывал, что читает мои обращения к нему. Так вот: я требую немедленно освободить моего мужа Алексея Навального, которого он запихнул в тюрьму незаконно”, – заявила она. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут реагировать на обращение Навальной. Он сказал, что сейчас, когда Навальный осужден и находится в колонии, “адресатом для таких обращений” является Федеральная служба исполнения наказаний.

31 марта Навальный объявил голодовку. Он требует допустить к нему врача. По словам политика, у него наблюдались острые прогрессирующие боли “сначала в спине, потом в правой ноге, а теперь с онемением части левой ноги”.

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