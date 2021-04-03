Решение СНБО по “Мотор Січі” полностью отвечает украинским интересам – посол Украины в США

В вопросе, касающемся предприятия “Мотор Січ”, Украина должна думать в первую очередь лишь о своих интересах. Об этом новый посол Украины в США Оксана Маркарова заявила в интервью “Радіо Свобода”, опубликованном 3 апреля.

Так Маркарова ответила на вопрос о том, нет ли в ситуации с возвращением “Мотор Січі” в собственность государства “негативного треугольника США – Китай – Украина”.

“В вопросах “Мотор Січі” мы должны в первую очередь думать о наших украинских интересах. И именно это стало основанием для решения СНБО о возвращении компании в государственную собственность. Я уверена в том, что наша позиция здесь не только правильная, но достаточно сильная. Поэтому это решение полностью отвечает нашим интересам”, – сказала Маркарова.

Ведущий уточнил, учитывалась ли в этом случае позиция США и была ли она высказана Вашингтоном.

“Еще раз: это вопросы наших украинских интересов. То есть это вопрос того, насколько вообще законно происходили некоторые вещи вокруг “Мотор Січі” раньше. И я думаю, что здесь как раз эта позиция была достаточно обоснованной, она была достаточно однозначной по нашему вопросу. Я уверена, что все вопросы, которые будут продолжать обсуждаться, в том числе если есть какие-то потенциальные претензии от других стран, они могут быть обсуждены на основе конкретных документов. [Но] конечно, мы отстаиваем свою позицию”, – ответила посол.

11 марта 2021 года СНБО заявил о решении вернуть в государственную собственность это предприятие. По словам Данилова, это произойдет и с другими стратегическими предприятиями, которые оказались в частных руках. Инвесторы таких предприятий, отметил он, получат компенсации. Данилов отмечал, что речь не идет о “национализации” “Мотор Січі”. Предприятие “будет возвращено в собственность украинского народа законным образом в соответствии с действующим законодательством”, говорил он.

Первый заместитель главы парламентской фракции “Слуга народа” Александр Корниенко сообщил 12 марта, что законопроект по “Мотор Січі” представят через две-три недели.

20 марта суд наложил арест на имущество и 100% акций “Мотор Січі”, сообщили в СБУ. Имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

На заявления о подготовке законопроекта по “Мотор Січі” отреагировал китайский инвестор предприятия – владелец компании Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзин. Он назвал это недопустимым и пригрозил новыми судебными исками, сообщал “Интерфакс-Украина”. В МИД Китая заявляли, что требуют от Украины защитить права китайских инвесторов.

ПАО “Мотор Січ” – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.

В материалах, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений, сказано, что в 2016 году собственник предприятия Вячеслав Богуслаев продал 56,009% акций семи компаниям, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd. При этом в Антимонопольном комитете Украины сообщили, что не давали разрешения на сделку, что в таких случаях необходимо.

В июле 2017 года на сделку обратила внимание Служба безопасности Украины, которая начала уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса.

В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 56% акций “Мотор Січі”, которые принадлежат иностранным инвесторам. До окончания досудебного расследования суд запретил любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца. Акции находятся под арестом до сих пор.

В 2019 году Богуслаев подтвердил, что продал предприятие китайской компании. По словам бизнесмена, китайцы обязались в течение двух лет инвестировать в предприятие $250 млн.

Антимонопольный комитет Украины несколько раз отклонял заявку китайских инвесторов на покупку “Мотор Січі”. Компания Skyrizon пыталась получить такое разрешение совместно с компанией DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского. После того как АМКУ в ноябре 2020 года отклонил очередную заявку, китайская компания заявила, что намерена отсудить у государства Украина $3,5 млрд из-за потерянных инвестиций в “Мотор Січ”.

Против продажи ПАО “Мотор Січ” китайским инвесторам выступали США. Во время визита в Украину в 2019 году тогдашний советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что постарается убедить украинские власти, что сотрудничество с Китаем опасно.

В январе 2021 года США и Украина ввели санкции против китайских инвесторов “Мотор Січі”. В Китае санкции назвали “варварским грабежом”.

Богуслаев обвинил китайских партнеров в отказе от инвестиций, но выступал против полной национализации. По его мнению, следует “цивилизованно” оставить китайцам 35% предприятия.

Глава Украинского государства Владимир Зеленский заявил, что, пока он президент, иностранцы не получат контроль над предприятием “Мотор Січ”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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