Семенченко перевели из больницы в СИЗО

Экс-нардепа Семена Семенченко, подозреваемого в создании частной военной компании, перевели из больницы в СИЗО. Об этом на странице экс-нардепа в Facebook сообщила его жена Наталья Музыка.

Семенченко арестовали 26 марта.

“В первую же ночь [после ареста] меня госпитализировали с диагнозом мерцательная аритмия в больницу скорой помощи. СБУ отвозила меня в больницу, они же и определили диагноз. Сегодня выписался, и уже в СИЗО СБУ”, – написала Музыка от имени Семенченко.

Экс-нардеп настаивает, что уголовное производство, в котором он фигурирует, – “провокация, которую организовала российская агентура в Украине”.

“Надеюсь, мы все же сможем открыть глаза СБУ на весь этот беспредел”, – говорится в его заявлении.

Жена Семенченко отметила в посте, что получила от него эту информацию 1 апреля.

https://www.facebook.com/dostali.hvatit/posts/4204549759579766

Вечером 24 марта СБУ сообщила о разоблачении незаконного военизированного формирования – ЧВК. Ее деятельность, по данным спецслужбы, организовали бывший народный депутат Семен Семенченко и предприниматель Евгений Шевченко, известный как агент НАБУ.

СБУ провела около 80 обысков в нескольких регионах Украины, изъяла почти 5,5 тыс. патронов различного калибра; семь реактивных противотанковых гранат РПГ-26; четыре подствольных гранатомета; ручной пулемет Калашникова; две автоматические винтовки; три пистолета и три автомата Калашникова АКС и АКС-74; семь помповых ружей; 38 гранатометных выстрелов ВОГ-25; 21 гранату (в частности, Ф-1 и РГД-5); 16 запалов УЗРГМ и шесть тротиловых шашек, пластид; устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров.

Семенченко и Шевченко вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). 26 марта Шевченко арестовали с альтернативой залога в 5 млн грн, 29 марта за него внесли залог, Шевченко выпустили из СИЗО. Семенченко арестовали без права залога.

По данным СБУ, фигуранты дела также незаконно поставляли оружие из РФ и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.

Семенченко отрицает все обвинения. “Все оружие, которое показали, якобы найденное в этом лагере, было откопано в лесу, к нам не имеет никакого отношения. […] Я и мои товарищи ни в чем не виновны. Все, что происходит сейчас, – спецоперация РФ”, – заявил он.

Шевченко говорил, что сотрудники СБУ во время обыска у него дома искали российские контрабандные товары военного назначения. Он сказал, что в ходе обысков у него не нашли и не изъяли ничего незаконного.

На пресс-конференции 25 марта представители СБУ сообщили, что в этом деле подозрения уже вручены шести лицам, включая Семенченко, Шевченко и фигуранта старого дела о коррупции в “Укроборонпроме” Андрея Рогозу.

Суд уже отправил под домашний арест трех фигурантов дела – бывших добровольцев батальона “Донбасс” Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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