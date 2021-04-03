 

ПАСЕ и ОБСЕ призвали потребовать от Киева объяснений в связи с гибелью ребенка в Донбассе

03.04.2021, 22:14, Новости дня
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Парламентские ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и ОБСЕ (ПА ОБСЕ) должны потребовать объяснений от Украины в связи с гибелью ребенка в Донбассе, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины», – написал Володин в своем Telegram. По его словам, «необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы».

Володин заметил, что «не клеймится позором президент страны, который направил военный беспилотник на войну с собственным народом». «Если бы Зеленский был настоящим президентом своей страны и отдавал отчет в том, что происходит под его руководством, наверное, он бы десять раз задумался. Но для него нынешняя должность – это роль. Плохо, когда глава государства всего лишь актер, который привык играть по чужому сценарию. И только автор сценария знает, какой будет конец», – добавил Володин.

В субботу в ДНР сообщили, что в результате атаки БПЛА украинских силовиков в Донбассе погиб ребенок и получила ранения женщина.

Накануне в ДНР сообщили, что украинские силовики 24 раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю, устраивая огневые провокации с применением минометов и гранатометов.

Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.



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