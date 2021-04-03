 

Маркарова рассказала, когда приступит к работе посла Украины в США

03.04.2021, 21:24, Новости дня
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Новый посол Украины в США Оксана Маркарова официально возглавит дипмиссию в Вашингтоне в ближайшие недели. Об этом она рассказала в интервью “Радіо Свобода”, вышедшем 3 апреля.

Ведущий отметил, что президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Маркарову послом Украины в США 25 февраля, но с тех пор формально она не приступила к исполнению обязанностей. Он спросил, когда это может произойти.

“В ближайшее время. То есть сейчас последние недели перед тем, как я уже окончательно завершу все вопросы подготовки здесь и сяду на самолет в Вашингтон. Поэтому это абсолютно нормальная ситуация – после указа, которым назначаются послы, следует ряд обязательных формальностей, после которых уже МИД отправит меня в мою командировку – работать в Вашингтоне”, – ответила Маркарова.

Она подчеркнула, что речь идет “уже о неделях”.

Предшественник Маркаровой на должности посла Украины в США Владимир Ельченко официально возглавил дипмиссию почти через четыре недели после подписания Зеленским указа о его назначении.

Маркаровой 44 года. Она получила степень магистра экологии в Киево-Могилянской академии и степень магистра в области международных публичных финансов и торговли в Университете Индианы (США). В конце 1990-х – начале 2000-х она работала в инвестиционных компаниях в США, затем возглавляла инвестиционные компании в Украине.

В 2015 году Маркарова стала заместителем министра финансов Украины, а в 2018-м – возглавила министерство. Маркарова – одна из двух министров, которые сохранили должности после президентских выборов в 2019 году и перешли из команды Владимира Гройсмана в команду Алексея Гончарука. В марте 2020-го Верховная Рада отправила в отставку правительство Гончарука, после чего Маркарова вернулась в бизнес.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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