На вечеринке в США произошла стрельба, есть погибшие и раненые

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03.04.2021, 21:24, Новости дня
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В ночь на 3 апреля в американском городе Уилмингтон (штат Северная Каролина) произошла стрельба на вечеринке. Об этом проинформировала в Twitter местная полиция.

“Полиция Уилмингтона расследует стрельбу, в результате которой погибли три человека и были ранены еще четыре человека”, – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что во время домашней вечеринки в доме на Kidder Street, 718 произошла перестрелка сразу после полуночи.

Just after midnight, officers were dispatched to 718 Kidder St. in reference to shots fired. Upon arrival, they discovered a gunfight had erupted inside the home during a house party and seven people were struck by gunfire (2/5)

— Wilmington Police (@WilmingtonPD) April 3, 2021

Полиция также попросила очевидцев связаться с ними для расследования инцидента.

Фамилии жертв правоохранители не озвучивают до тех пор, пока не сообщат родственникам.

В последние недели в США произошли несколько инцидентов со стрельбой и погибшими. Так, 20 марта на вечеринке в ночном клубе в Далласе (штат Техас) ранения получили восемь человек, одна из пострадавших скончалась, 22 марта в Боулдере (штат Колорадо) в супермаркете застрелили 10 человек, 31 марта в Анахайме (Калифорния) в результате стрельбы в бизнес-центре погибли четыре человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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