 

“Она сказала: “Да!” Монфис сделал предложение Свитолиной, пара намекнула, когда состоится свадьба

03.04.2021, 21:24, Новости дня
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Французский теннисист Гаэль Монфис 3 апреля сделал предложение украинской теннисистке Элине Свитолиной.

“Она сказала: “Да!” Мадам Монфис Элина Свитолина”, – написал спортсмен в Instagram, отметив украинку в сообщении. Пост он сопроводил хештегом “июль2021”.

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Допис, поширений Gael Monfils (@iamgaelmonfils)

Свитолина в Instagram тоже намекнула, что бракосочетание может состояться в июле.

Она показала селфи с Монфисом на фоне озера в горах и кольцо на безымянном пальце.

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Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

О романе Свитолиной и Монфиса стало известно в 2019 году. 20 февраля 2021 года пара объявила, что поставила свои отношения на паузу, а в конце марта сообщила об их возобновлении.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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