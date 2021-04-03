“Она сказала: “Да!” Монфис сделал предложение Свитолиной, пара намекнула, когда состоится свадьба
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Французский теннисист Гаэль Монфис 3 апреля сделал предложение украинской теннисистке Элине Свитолиной.
“Она сказала: “Да!” Мадам Монфис Элина Свитолина”, – написал спортсмен в Instagram, отметив украинку в сообщении. Пост он сопроводил хештегом “июль2021”.
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Свитолина в Instagram тоже намекнула, что бракосочетание может состояться в июле.
Она показала селфи с Монфисом на фоне озера в горах и кольцо на безымянном пальце.
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О романе Свитолиной и Монфиса стало известно в 2019 году. 20 февраля 2021 года пара объявила, что поставила свои отношения на паузу, а в конце марта сообщила об их возобновлении.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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