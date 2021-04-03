 

Москвичку арестовали по подозрению в истязании приемного ребенка

03.04.2021, 21:20, Новости дня
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Суд в Москве арестовал 35-летнюю женщину по подозрению в истязании 10-летней девочки, она является опекуном ребенка, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Установлено, что с 2018 года по март 2021 года 35-летняя женщина, являющаяся опекуном малолетней девочки 2010 года рождения, а также ее 47-летний муж, на территории частного дома в поселке Щаповское в городе Москве, систематически подвергали ребенка избиению», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 30 марта у ребенка учителя школы обнаружили множественные гематомы головы и тела. Девочка была доставлена в медицинское учреждение. По словам школьницы, травмы различными предметами ей причинили женщина с сожителем. Также ребенок рассказал о применении к ней недопустимых методов воспитания и жестокого обращения. Девочка была госпитализирована.

«Сегодня суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по п. «г, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)», – говорится в сообщении.

По данным старшего помощника руководителя московского главка СК РФ Юлии Ивановой, по подозрению в истязании школьницы арестован и сожитель женщины, передает РИА «Новости».

«По подозрению в совершении преступления задержаны женщина 1985 года рождения и мужчина 1974 года рождения, им предъявлено обвинение… Сегодня судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила Иванова.

Ранее сообщалось, что полиция организовала розыск женщины, которая, согласно информации в соцсети, держала на привязи свою восьмилетнюю дочь дома в Новошахтинске Ростовской области и не кормила ее.



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