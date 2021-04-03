 

Симоньян рассказала, как познакомилась с будущим мужем

03.04.2021, 19:32, Новости дня
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как познакомилась со своим мужем Тиграном Кеосаяном, с которым она воспитывает троих детей.

«Последнее сообщение, которое я прочитала в ФБ, было примерно таким: ‘Здравствуйте. Я тут ехал в машине и слышал, как Вас поливают на Эхе. Мне стало за Вас обидно, я решил Вас поддержать. Мы с Вами незнакомы, но давно пора познакомиться. Меня зовут Тигран Кеосаян’. То есть я в прямом смысле слова с тех пор ни разу не заходила в ФБ», – написала Симоньян в своем Telegram.

Она также отметила, что их старшая дочь уже ходит во второй класс.

В прошлом году Симоньян рассказала, что у нее появились вопросы к формулировкам в законопроекте о домашнем насилии. Она также вспомнила, как столкнулась с «настоящим физическим насилием» в американской школе.



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