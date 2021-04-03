Азербайджан продемонстрировал обломки российских ракет “Искандер” из Карабаха. Армения отрицала их применение

2 апреля в Баку Агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) продемонстрировало найденные на месте боевых действий в Нагорном Карабахе обломки российских ракетных комплексов “Искандер”.

Об этом проинформировало государственное агентство Азербайджана АЗЕРТАДЖ.

Обломки двух взорвавшихся ракет нашли 15 марта при разминировании населенного пункта Шуша в двух разных местах. В агентстве по разминированию утверждают, что ракеты были выпущены армянскими военными.

“Есть несколько типов этой ракеты. На обломках ракеты не было обнаружено никаких надписей, уточняющих модель. В настоящее время уточняется тип этой ракеты”, – отметил начальник оперативного штаба ANAMA Идрис Исмаилов.

Спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, которого журналисты попросили прокомментировать информацию о возможном использовании “Искандеров” во время конфликта в Нагорном Карабахе, заявил, что такие ракетные комплексы не применялись “и это было подтверждено”, сообщил “Интерфакс”.

На вопрос, понимают ли в Кремле, откуда могла появиться ракета, Песков ответил: “Мы не располагаем информацией”.

24 февраля было опубликовано интервью премьер-министра Армении Николы Пашиняна порталу 1in.am, в котором он заявил, что в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе российские ракеты “Искандер” “не взорвались” или “взорвались, например, на 10%”. “Может быть, это было оружие 80-х?” – сказал Пашинян. Так он отреагировал на слова бывшего президента Армении Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить “Искандер” в начале боевых действий.

Замначальника Генштаба вооруженных сил Армении Тиран Хачатрян в беседе с журналистами Yerevan.Today высмеял слова Пашиняна о “невзорвавшихся” ракетах комплексов “Искандер”. За это Хачатряна уволили, а в Генштабе потребовали 25 февраля отставки Пашиняна.

Позже Пашинян заявил, что его неправильно проинформировали относительно “Искандеров”.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнял, что Пашиняна “вынудили” подписать документ, “максимально выгодный” для Баку.

По данным минобороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. По данным минздрава Армении, в ходе конфликта погибло не менее 3330 армянских граждан.

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