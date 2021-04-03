“Путин поднимает ставки”. Климкин назвал три причины происходящего вокруг Украины

Президент РФ Владимир Путин “поднимает ставки” в ситуации вокруг Украины. Такое мнение выразил 3 апреля в Facebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

“Три причины, по которым Путин поднимает ставки именно сейчас. Во-первых, стремление получить лучшие позиции в торговле с новой администрацией США. Кремль не может делать это с позиции силы с США, поэтому создает давление на их партнеров, в первую очередь на Украину”, – написал дипломат.

Второй причиной он считает желание Москвы “создать почву для масштабных провокаций”. В их числе Климкин назвал и военные провокации, и политические, например признание независимости Донбасса перед выборами в Госдуму осенью 2021 года.

“Донбасс России не нужен, но держать его как колонию вроде Абхазии является одной из опций Кремля. Могут после “Крым наш” пойти и на “Донбасс наш” под соусом “защиты” российских граждан, которых на оккупированных территориях все больше – паспорта пытаются “надеть на голову” почти каждому. Создание сейчас тотальной истерии в российских СМИ о якобы “враждебных” действиях Украины ложится в эту логику. Так просто в российских СМИ маразм не раскручивают”, – объяснил экс-глава МИД.

Третьей причиной он назвал ситуацию в самой России.

“Телевизор” всегда отвлекает от “больницы” и “холодильника”. Экономическая ситуация в России явно не улучшается, вакцинация тоже не продвигается быстро. Искать внешних врагов – это типичный ответ всех империй на внутренние проблемы”, – отметил Климкин.

По его словам, “паниковать точно не следует”.

“Мы же все точно ничего не боимся, но расслабляться тоже не стоит”, – заявил дипломат.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1415003828846969

В начале 2021 года обострилась ситуация на Донбассе, где Россия, вопреки доказательствам, не признает свое участие в конфликте.

Очередное обострение произошло 26 марта: в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погибло четверо бойцов ВСУ. Еще двое военнослужащих получили ранения.

По данным Офиса президента Украины на 1 апреля, с начала года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной на юге, востоке и севере: в Брянской, Воронежской областях, а также в оккупированном Крыму. Хомчак подчеркнул, что украинские военные готовы дать адекватный ответ “как в случае эскалации в зоне ООС, так и в случае осложнения военно-политической, военно-стратегической обстановки вокруг Украины”.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, это никак не угрожает им. 2 апреля Песков обвинил украинских военных в “провокациях на Донбассе” и назвал ситуацию на линии разграничения “весьма пугающей”. Комментируя это, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что в последние несколько недель Россия ведет системную дезинформационную кампанию о якобы подготовке Киевом к эскалации на Донбассе. Он заверил, что Украина стремится к мирному урегулированию.

2 апреля свою поддержку Украине в телефонном разговоре с президентом страны Владимиром Зеленским подтвердил американский лидер Джо Байден.

Зеленский заявлял, что украинская армия “способна дать отпор кому угодно” и это усиливает переговорные позиции Украины в дипломатическом урегулировании, к которому она стремится.

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