На довыборах в Раду в округе №87 признали недействительными результаты уже на четырех участках – “Опора”

На довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области окружная избирательная комиссия (ОИК) признала недействительными результаты подсчетов на избирательном участке №260028 в селе Монастырчаны. Об этом 3 апреля проинформировала общественная сеть “Опора”.

“Комиссии оставалось пересчитать голоса на 11 участках. Первым был участок №260028. После открытия пакета с бюллетенями, который с 31 марта находился в помещении ОИК, председатель УИК заявила, что некоторые бюллетени упакованы по-другому. В частности, некоторые пакеты были повреждены”, – говорится в сообщении.

В “Опоре” рассказали, что пакет с неиспользованными бюллетенями оказался надорванным, но при пересчете количество бюллетеней совпало.

“Также члены комиссии обращали внимание, что иначе были упакованы бюллетени с голосами за [кандидата от партии “За майбутнє”] Александра Шевченко. […] Во время подсчета голосов за Шевченко члены ОИК насчитали 79 бюллетеней, в то время как в протоколе было указано 172 голоса”, – отметили активисты движения.

Признать недействительным результат голосования на этом участке предложил представитель “Слуга народа”, “поскольку, по его словам, отсутствовали контрольные талоны, которые бросают в избирательные урны”.

“Это уже пятый участок, где выявлено расхождение голосов за кандидата Александра Шевченко, и четвертый, где признано недействительным голосование”, – подчеркнули в “Опоре”.

28 марта промежуточные выборы в Верховную Раду состоялись в двух округах – №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской. Голосование проходило в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области. Явка в округе №87 составила, по данным Центризбиркома, 35,05%.

30 марта целый день подсчет голосов в округе не велся, состав окружной комиссии изменили. Подсчет возобновился вечером 31 марта.

Ранее выборы признали недействительными на трех участках округа №87: на участке №261027 комиссия приняла такое решение из-за отсутствия печатей на контрольных листах в больших урнах, позже выборы признали недействительными; на участке №261030 – из-за того, что в пакете за Шевченко оказалось на 100 бюллетеней меньше, чем указано в протоколе; на участке 260025 – при пересчете голосов обнаружили нехватку 46 бюллетеней за Шевченко. Всего в округе 117 участков.

По состоянию на 17.50 субботы, 3 апреля окружная избирательная комиссия обработала 94,01% электронных протоколов с результатами голосования. Лидирует кандидат от “Слуги народа” Василий Вирастюк (31,32%), на втором месте – Шевченко (29,73%), на третьем – кандидат от “Свободы” Руслан Кошулинский (28,86%).

—