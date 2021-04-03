В районе Шумов погиб украинский военный

3 апреля в результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве в районе поселка Шумы Донецкой области погиб украинский военнослужащий, сообщила в Facebook пресс-служба оперативно-тактической группировки “Север”.

Военнослужащий получил боевую травму, несовместимую с жизнью, сказано в сообщении.

“Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины”, – добавили в пресс-службе группировки.

https://www.facebook.com/otupivnich/posts/815665169034778

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”.

Очередное обострение произошло 26 марта: в районе поселка Шумы незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погибло четверо бойцов ВСУ. Еще двое военнослужащих получили ранения. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак уточнил, что украинские военные погибли возле Шумов в результате снайперского огня.

За последние двое суток на востоке Украины оккупанты 27 раз нарушили режим прекращения огня: 13 – 1 апреля и 21 – 14 апреля, – ранения получили четверо украинских военных, кроме этого, осколочные ранения сегодня получил один мирный житель.

Украина проинформировала Совбез ООН об обострении на Донбассе, Зеленский заявил, что украинская армия “способна дать отпор кому угодно”, и это усиливает переговорные позиции Украины в дипломатическом урегулировании.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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