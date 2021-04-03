 

Кандидат в нардепы Шевченко заявил о фальсификациях на выборах в ВР и опубликовал видео с доказательствами

03.04.2021, 17:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Подсчет голосов на промежуточных выборах в Верховную Раду на Прикарпатье продолжается с нарушениями, об этом 3 апреля пишет в своем Facebook кандидат от партии “За майбутнє” Александр Шевченко. Он опубликовал видео, которое, по его словам, свидетельствует о фальсификациях на очередном участке, и призвал Офис генпрокурора, ЦИК и президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию.

“Ночью главу Манявской УИК забрали медики скорой. Власть не гнушается ничем, чтобы выиграть эти выборы. Вот вам доказательство. Предоставляю видео УИК №260025, где четко видно и задокументировано членами комиссии 150 голосов за Александра Шевченко. А уже следующее видео – прямой эфир из ОИК. Шевченко – 105. Где справедливость и правда? Генеральная прокуратура Украины, Центральная избирательная комиссия, Владимир Зеленский, повлияйте на свою партию. Не рискуйте жизнью людей! Ибо вы ведете себя позорно, и это видит не только Прикарпатье, а весь мир! Друзья, кто был членом УИК в своем городе или селе и имеет видео по подсчету голосов, присылайте сюда. Мы боремся! Правда победит!” – написал Шевченко.

https://www.facebook.com/YaShevchenkoUa/videos/300607901410695/

28 марта промежуточные выборы в Верховную Раду состоялись в двух округах – №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской. Голосование проходило в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области. 

Явка в округе №87 составила, по данным Центризбиркома, 35,05%.

30 марта целый день подсчет голосов в округе не велся, состав окружной комиссии изменили. Подсчет возобновился вечером 31 марта.

Выборы признали недействительными сначала на двух участках этого округа: на участке №261027 комиссия приняла такое решение из-за отсутствия печатей на контрольных листах в больших урнах, позже выборы признали недействительными и на участке №261030 – из-за того, что в пакете за Шевченко оказалось на 100 бюллетеней меньше, чем указано в протоколе.

Результаты на избирательном участке №260025 в селе Манява признали недействительными после того, как обнаружилось, что мешки с избирательной документацией были не запломбированы и в них не хватало бюллетеней.

По состоянию на 17.00 3 апреля окружная избирательная комиссия обработала 94,01% электронных протоколов с результатами голосования. Лидирует кандидат от “Слуги народа” Василий Вирастюк (31,32%), на втором месте – Шевченко (29,73%), на третьем – кандидат от “Свободы” Руслан Кошулинский (28,86%).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом

20.07 / Общество: Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

19.02 / В правительстве допустили продление льготной ипотеки после 2024 года

30.11 / Тихановскому продлили арест до конца февраля 2021 года

25.10 / Умер самый пожилой человек в Британии

01.03 / США выделят Украине $125 млн военной помощи

21.07 / Большинство популяций белых медведей могут исчезнуть к 2100 году – ученые

13.08 / Мастерские колледжей в Кабардино-Балкарии оснастят современным оборудованием

19.10 / Минобороны захотело отсудить у производителя спутников ГЛОНАСС 2,1 млрд рублей

08.07 / В деле о золоте скифов поставили под сомнение объективность судьи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)