Кандидат в нардепы Шевченко заявил о фальсификациях на выборах в ВР и опубликовал видео с доказательствами

Подсчет голосов на промежуточных выборах в Верховную Раду на Прикарпатье продолжается с нарушениями, об этом 3 апреля пишет в своем Facebook кандидат от партии “За майбутнє” Александр Шевченко. Он опубликовал видео, которое, по его словам, свидетельствует о фальсификациях на очередном участке, и призвал Офис генпрокурора, ЦИК и президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию.

“Ночью главу Манявской УИК забрали медики скорой. Власть не гнушается ничем, чтобы выиграть эти выборы. Вот вам доказательство. Предоставляю видео УИК №260025, где четко видно и задокументировано членами комиссии 150 голосов за Александра Шевченко. А уже следующее видео – прямой эфир из ОИК. Шевченко – 105. Где справедливость и правда? Генеральная прокуратура Украины, Центральная избирательная комиссия, Владимир Зеленский, повлияйте на свою партию. Не рискуйте жизнью людей! Ибо вы ведете себя позорно, и это видит не только Прикарпатье, а весь мир! Друзья, кто был членом УИК в своем городе или селе и имеет видео по подсчету голосов, присылайте сюда. Мы боремся! Правда победит!” – написал Шевченко.

https://www.facebook.com/YaShevchenkoUa/videos/300607901410695/

28 марта промежуточные выборы в Верховную Раду состоялись в двух округах – №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской. Голосование проходило в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.

Явка в округе №87 составила, по данным Центризбиркома, 35,05%.

30 марта целый день подсчет голосов в округе не велся, состав окружной комиссии изменили. Подсчет возобновился вечером 31 марта.

Выборы признали недействительными сначала на двух участках этого округа: на участке №261027 комиссия приняла такое решение из-за отсутствия печатей на контрольных листах в больших урнах, позже выборы признали недействительными и на участке №261030 – из-за того, что в пакете за Шевченко оказалось на 100 бюллетеней меньше, чем указано в протоколе.

Результаты на избирательном участке №260025 в селе Манява признали недействительными после того, как обнаружилось, что мешки с избирательной документацией были не запломбированы и в них не хватало бюллетеней.

По состоянию на 17.00 3 апреля окружная избирательная комиссия обработала 94,01% электронных протоколов с результатами голосования. Лидирует кандидат от “Слуги народа” Василий Вирастюк (31,32%), на втором месте – Шевченко (29,73%), на третьем – кандидат от “Свободы” Руслан Кошулинский (28,86%).

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