 

Глава МИД Украины и председатель ОБСЕ обсудили «демотивацию Москвы»

03.04.2021, 17:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и председатель ОБСЕ Анн Линде обсудили вопросы безопасности в Донбассе и Крыму для «демотивации Москвы от деструктивных шагов».

«Обсудили с действующим председателем ОБСЕ Анн Линде обострения Россией ситуации безопасности на Донбассе и в Крыму, наращивание войск РФ вблизи границ Украины. Я подчеркнул, что сейчас важны четкие и сильные дипломатические сигналы, чтобы демотивировать Москву от дальнейших деструктивных шагов», – написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Ранее украинские военные провели учения на границе с Крымом. В Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность. Также минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.

В МИД РФ завили, что разговоры о якобы грядущем конфликте РФ и Украины – очередной вымысел, российская сторона не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.

В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр под покровительством Вашингтона.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

05.11 / ВОЗ заявила о “взрывном” росте случаев COVID-19 в Европе

26.01 / Пушков оценил готовность Белого дома к диалогу лидеров РФ и США

07.07 / Украинцев приговорили к пожизненному заключению за убийство 70-летнего шведа

20.03 / В Украине обновили карантинное зонирование. К “красным” регионам добавилась Одесская область

03.02 / В офисе Зеленского объяснили санкции против украинских телеканалов

19.11 / Москвичам пообещали осадки и гололедицу

31.08 / Россия и Турция провели в Сирии тренировку по ликвидации боевиков

20.10 / Тихановская обсудила кризис в Белоруссии с депутатами Швейцарии

07.10 / Главный омский токсиколог опроверг ввод Навальному атропина в скорой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)