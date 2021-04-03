 

В Госдуме ответили на заявление ФРГ о «росте вызовов» из-за России

03.04.2021, 17:44, Новости дня
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Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что действия РФ якобы приводят к «росту вызовов» для Европейского региона.

По мнению парламентария, Германия вряд ли рассматривает действия РФ как враждебные.  При этом, по его словам, если бы в РФ вдруг остановилось развитие науки и техники, то Европу это бы устроило гораздо больше.

«Когда мы создаем новые типы вооружений, мы понимаем, что страны НАТО все ближе приближаются к нашей границе, – мы должны предпринимать какие-то действия», – сказал Чепа RT.

При этом депутат подчеркнул, что развитие Россией собственного военного потенциала нацелено на укрепление национальной обороны. «Мы не должны стоять на месте и не развивать свою военную технику вперед, когда и США, и Германия, и другие страны делают это. Если это их пугает или настораживает, то мы предполагаем, что они будут предпринимать определённые шаги», – сказал Чепа.

Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что действия РФ якобы приводят к «росту вызовов» для Европейского региона. По ее словам, немецкая сторона должна тратить больше на оборону, отталкиваясь от своих интересов, а не чтобы «оказать услугу США».

В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал в беседе заявление министра обороны ФРГ. По его словам, в самом заявлении содержится ответ, что оно появилось именно для того, чтобы обосновать траты и увеличение военных расходов.

В декабре прошлого года Крамп-Карренбауэр заявила, что стране необходимо инвестировать в свою обороноспособность из-за российской программы вооружений. Она также заявляла, что угроза со стороны РФ стала очевиднее. В связи с этим она призвала НАТО усилить оборонные способности и вести переговоры с Россией «с позиции силы».

Президент Владимир Путин заявил, что новый министр обороны ФРГ хочет «показать крутизну», предлагая разговаривать с Россией с позиции силы. Он призвал не придавать подобным словам особого значения.

Российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя газете ВЗГЛЯД слова немецкого министра, отметил, что «такое заявление демонстрирует полную зависимость Германии от НАТО и США».



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