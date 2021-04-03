Зеленский заявил, что 400 км “трубы Медведчука” уничтожено. СМИ выяснили детали

Отдельные участки нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление” в 2017–2019 годах демонтировали по частям. Об этом издание LB.ua написало 2 апреля, ссылаясь на материалы инвентаризации объекта, с которыми ознакомилась редакция.

Нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление” эксплуатирует компания “Прикарпатзахідтранс”. 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что нефтепровод на выполнение решения Совета нацибезопасности и обороны вернули в собственность государства. В процессе передачи выяснилось, что 400 км трубопровода уничтожено, сказал Зеленский.

По информации LB.ua, сейчас фактически отсутствует отводная трасса №13 участка 23, при чем там остались следы демонтажа. Также демонтированы несколько десятков кмилометров трассы №43, пишет издание.

Фото: lb.ua

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление”.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но “непонятным образом” оказался в частной собственности “двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины”.

“Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко писали о связи “Прикарпатзахідтранс” с нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком. По словам экс-премьера Арсения Яценюка, в 2015 году нефтепровод по решению суда перешел в руки людей, которые имеют отношение “персонально к Виктору Медведчуку”.

Сам политик любую причастность к нефтепроводу и компании “Прикарпатзахідтранс” отрицал.

Как пишет издание “Бабель”, хотя построенный во времена СССР нефтепродуктопровод после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства, дочерняя компания российской АК “Транснефтепродукт” не передала права на трубопровод.

В настоящее время, по данным сервиса мониторинга регистрационных данных Opendatabot, “Прикарпатзахідтранс” с уставным капиталом 105 563 427 грн принадлежит белорусскому предприятию “Нефтебитумный завод” (51%), International Trading Partners (48%) и Анатолию Шеферу (1%).

11 февраля 2021 года украинские правоохранители сообщили о подозрении бывшей заместительнице директора госпредприятия “Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза” (УкрГИАП). Она, по данным следствия, составила недостоверное заключение, которое стало основанием для получения компанией “Прикарпатзахідтранс” в собственность части магистрального нефтепровода “Самара – Западное направление”.

В конце февраля нефтепродуктопровод передали “Укртранснафті” на временное хранение без права пользования, а Высший антикоррупционный суд наложил на него арест. Компания подала апелляцию на арест, но суд отказал в ее удовлетворении. 26 марта Агентство по розыску и менеджменту активов объявило конкурс на управляющего для арестованной части нефтепродуктопровода.

Глава правления НАК “Нафтогаз України” Андрей Коболев в начале марта говорил, что в “Укртранснафті”, на временном хранении которой сейчас находится нефтепровод, надеются получить право его эксплуатации, но еще не уверены в том, что его будет целесообразно брать на баланс. По словам Коболева, только на охрану нефтепровода нужны “миллионы, а то и десятки миллионов гривен” в год.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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