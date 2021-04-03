 

В Египте готовятся провести “парад” мумий

03.04.2021, 16:54, Новости дня
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В Каире 3 апреля проведут торжественную церемонию транспортировки 22 мумий из Египетского музея на площади Тахрир в Национальный музей египетской цивилизации в районе Фустат, получившую название “Золотой парад фараонов”. Об этом сообщает ВВС.

В новый музей переместят мумии 18 королей и четырех королев. Их перенесут в хронологическом порядке правления – от правителя 17-й династии Секененре Таа II до Рамзеса IX, правившего в XII веке до нашей эры.

Одна из главных достопримечательностей этого мероприятия – король Рамзес II, самый известный фараон Нового царства, правивший 67 лет и запомнившийся подписанием первого известного мирного договора.

Каждую мумию будут перевозить на украшенном транспортном средстве, оснащенном специальными амортизаторами и окруженном кортежем, в том числе копиями боевых колесниц, запряженных лошадьми.

Новые экспонаты будут размещены в Королевском зале мумий и представлены широкой публике с 18 апреля.

https://www.facebook.com/moantiquities/videos/1323872998013656/

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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