 

В Одессе в ДТП попала “скорая”, есть пострадавший – полиция

03.04.2021, 16:54, Новости дня
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Утром 3 апреля в Одессе произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Об этом со ссылкой на патрульную полицию сообщает “Думская”.

Авария произошла на улице Атамана Головатого, “скорая” столкнулась там с легковым автомобилем Daewoo.

По данным правоохранителей, пострадал пассажир медицинской спецмашины. Причины ДТП выясняют.

“Думская” ссылается на Telegram-каналы, которые утверждают, что пострадавших в результате аварии было двое.

“Мы ехали с дочкой в “скорой” – подозрение на аппендицит – и попали в аварию. В результате у меня перелом позвоночника, а у дочери ушибы головы. Авария случилась из-за уснувшего водителя “скорой”, – якобы рассказала одна из пострадавших.

В полиции “Думской” не подтвердили информацию, что водитель “скорой” уснул.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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