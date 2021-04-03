 

Украинская вакцина от COVID-19 может быть дороже, но на это нужно пойти – Степанов

03.04.2021, 16:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украина должна производить собственную вакцину от коронавирусной инфекции, заявил 3 апреля в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. 

“Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран накладывают запреты на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один – начать производить свою”, – написал министр. 

Он отметил, что украинские фармацевтические производители готовы заняться этим, но им “нужны гарантии, что государство будет покупать именно у них”. Украинские компании конкурировать не смогут предложить цену, которая будет конкурировать с ценой вакцины, произведенной крупными фармпроизводителями, считает министр. 

“Да, наша вакцина может быть дороже, но я считаю, что мы должны на это пойти. Потому что это – вопрос национальной безопасности”, – добавил Степанов. 

30 апреля в эфире программы “Хард с Влащенко” на канале “Украина 24” Степанов говорил телеведущей Наташе Влащенко, что перспектива производства украинской вакцины есть. 

“Там есть четкий алгоритм, что мы должны сделать. Нам нужно внести [изменения] в законодательство, оформить госсзаказ, дать четкие гарантии нашим производителям, что они будут в приоритете”, – сказал министр. 

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/videos/155083343160702/

20 октября 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому представили результаты доклинических испытаний “оригинального украинского кандидата в вакцины” от коронавирусной инфекции COVID-19. В Офисе президента заявляли, что “кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода”.

Один из разработчиков вакцины Михаил Фаворов заявлял в октябре, что она может быть создана через 9–12 месяцев. Министр здравоохранения Украины говорил, что стоимость разработки вакцины может составить 100–150 млн грн.

В конце марта 2021 года главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что Минздрав не рассчитывает на создание отечественного препарата. Он не знает, как будет финализирован концепт. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Россиянин отрубил сожительнице палец за неприличный жест

01.09 / В штабе белорусского оппозиционера Бабарико заявили о создании партии “Вместе”

13.10 / Китай пригрозил ответить на размещение американских ракет

12.09 / Украинские правоохранители изучают “пленки Деркача” – Венедиктова

11.03 / В США женщина умерла через четыре дня после прививки вакциной Moderna

12.08 / В Подмосковье сказали, кто первым получит вакцину от коронавируса

20.02 / Песков: НАТО вынуждает Россию защищаться от агрессивных действий альянса

24.03 / Гривна подешевела к доллару

26.08 / В США усомнились в способности Байдена дожить до инаугурации

08.02 / CBS News – никакого обогащения — Байден отказался снимать санкции с Ирана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)