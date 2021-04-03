Украинская вакцина от COVID-19 может быть дороже, но на это нужно пойти – Степанов

Украина должна производить собственную вакцину от коронавирусной инфекции, заявил 3 апреля в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

“Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран накладывают запреты на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один – начать производить свою”, – написал министр.

Он отметил, что украинские фармацевтические производители готовы заняться этим, но им “нужны гарантии, что государство будет покупать именно у них”. Украинские компании конкурировать не смогут предложить цену, которая будет конкурировать с ценой вакцины, произведенной крупными фармпроизводителями, считает министр.

“Да, наша вакцина может быть дороже, но я считаю, что мы должны на это пойти. Потому что это – вопрос национальной безопасности”, – добавил Степанов.

30 апреля в эфире программы “Хард с Влащенко” на канале “Украина 24” Степанов говорил телеведущей Наташе Влащенко, что перспектива производства украинской вакцины есть.

“Там есть четкий алгоритм, что мы должны сделать. Нам нужно внести [изменения] в законодательство, оформить госсзаказ, дать четкие гарантии нашим производителям, что они будут в приоритете”, – сказал министр.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/videos/155083343160702/

20 октября 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому представили результаты доклинических испытаний “оригинального украинского кандидата в вакцины” от коронавирусной инфекции COVID-19. В Офисе президента заявляли, что “кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода”.

Один из разработчиков вакцины Михаил Фаворов заявлял в октябре, что она может быть создана через 9–12 месяцев. Министр здравоохранения Украины говорил, что стоимость разработки вакцины может составить 100–150 млн грн.

В конце марта 2021 года главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что Минздрав не рассчитывает на создание отечественного препарата. Он не знает, как будет финализирован концепт.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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