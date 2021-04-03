 

Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca

03.04.2021, 16:50, Новости дня
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Власти Нидерландов решили приостановить применение вакцины компании AstraZeneca от COVID-19 для всех категорий населения из-за побочных эффектов.

В Нидерланадах решили временно не использовать вакцину компании AstraZeneca после выявленных случаев тромбоэмболии у вакцинированных, передает «Интерфакс» со ссылкой на издание NL Times.

Днем ранее в Нидерландах решили отказаться от использования вакцины AstraZeneca для лиц моложе 60 лет из-за побочных эффектов, а именно тяжелых тромбозов. Отмечалось, что в общей сложности у пяти женщин в возрасте от 25 до 65 лет после вакцинации AstraZeneca был выявлен тромбоз и низкое количество тромбоцитов.

Ранее сообщалось, что в Британии семь человек умерли из-за образования тромбов после вакцины AstraZeneca.

В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.

Тем временем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.

Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.



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