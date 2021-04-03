Таможенники задержали 150 кг гашиша на границе с Латвией

Российские таможенники на границе с Латвией пресекли ввоз 150 кг гашиша, 219 брикетов с пластичным веществом коричневого цвета были спрятаны в топливном баке автомобиля, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

«Попытку незаконного ввоза в Россию 150 кг гашиша через МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) «Бурачки» (Псковская область) пресекли российские таможенники. Спецоперацию провели сотрудники подразделений по борьбе с контрабандой наркотиков Северо-Западной оперативной и Псковской таможен совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС РФ и управления ФСБ РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Таможенники остановили для проверки грузовик, который согласно документам перевозил оливки испанского производства. «Было выявлено, что топливный бак автомобиля оборудован тайником. При вскрытии бака таможенники обнаружили внутри 219 брикетов с пластичным веществом коричневого цвета. Экспертиза показала, что содержимое свертков является наркотическим средством – гашиш. Масса наркотика превысила 150 кг», добавили в пресс-службе ФТС.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево задержали мужчину, пытавшегося улететь на Мальдивы с мефедроном и марихуаной. При обыске у него обнаружили порядка 1,5 кг наркотических веществ.