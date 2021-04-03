Витренко задекларировал 285 млн грн зарплаты в “Нафтогазі”, $3 млн в банках и гособлигации

И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко задекларировал за 2020 год 284,6 млн грн зарплаты в “Нафтогазі України”, где он был исполнительным директором. Его декларация опубликована в Едином реестре Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Витренко владеет квартирой в Киеве площадью 124 м². Также он указал квартиру отца площадью 69,8 м², в которой прописан. Его жена Ирина Шафранова-Витренко владеет квартирами в столице площадью 99,4 м² и 58,5 м². Кроме этого, супруги задекларировали квартиру в Германии, которую арендуют для детей.

Жена Витренко владеет тремя авто: Volkswagen Golf Plus 2008 года выпуска, Range Rover Evoque 2014 года и Tesla Model X 2017 года.

Витренко также задекларировал наручные часы Patek Philippe стоимостью почти 160 тыс. грн.

И.о. министра задекларировал 148 421 шт. гособлигаций Украины.

Витренко указал 1,4 млн грн выплат от “Укрнафти”, где он был главой наблюдательного совета, 1,2 млн грн процентов от вкладов в банках, 41,8 тыс. грн зарплаты за работу по совместительству в ООО “Эйвайэй Кэпитал”, 15,8 тыс. грн зарплаты в Минэнергетики, 284,6 млн грн зарплаты в “Нафтогазі України” и 1 млн грн “другого дополнительного блага” от “Нафтогазу”.

На банковских счетах у Витренко 904,3 тыс. грн, $2,95 млн и €13 тыс., наличными – $100 тыс. и 500 тыс. грн. У Шафрановой-Витренко на банковских счетах размещено £41,9 тыс., €224,3 тыс. и $3,8 млн, а наличными она хранит $100 тыс. и €10 тыс.

В 2020 году Витренко потратил 172,3 млн грн на движимое имущество.

Витренко в 2018–2020 годах был исполнительным директором “Нафтогазу”. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с “Газпромом” о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

21 декабря Кабмин назначил его врио министра энергетики. Дважды Верховная Рада пыталась назначить его на пост первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины, но проваливала голосование.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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