 

В оккупированном Крыму заблокировано не менее 27 сайтов. Большинство – украинские медиа

03.04.2021, 15:06, Новости дня
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Как минимум 27 сайтов в оккупированном Россией Крыму полностью заблокированы. Подавляющее большинство – популярные украинские онлайн-медиа. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа.

Согласно результатам исследования, минимум 12 провайдеров в 12 крымских населенных пунктах полностью блокируют сайты 22 украинских медиа: “Укринформ”, “Цензор.НЕТ”, QHA, “След.нет”, “Информационное сопротивление”, UAinfo, Blackseanews, “112 телеканал”, “Апостроф”, “Главком”, “Главное”, “Громадське радіо”, “Центр журналистских расследований”, “Подробности”, “Стрічка”, “ТонеТо”, ТСН, “Депо”, “Украинская правда”, “РБК-Украина”, “Зеркало недели”, “Херсон Daily”.

Также полностью заблокированы сайты LinkedIn, Меджлиса крымскотатарского народа, “Свидетелей Иеговы”, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и организации “Хизб ут-Тахрир”.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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