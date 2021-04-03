 

Суд запретил блогеру Билу определенные действия

03.04.2021, 15:02, Новости дня
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Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП на Садовом кольце, сообщили в пресс-службе суда.

Ранее следствие просило избрать ему меру пресечения в виде ограничения определенных действий, а не арест.

«Ходатайство следствия удовлетворено», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Суд установил Билу до 1 июня следующие ограничения: покидать жилье с 20.00 до 8.00, общаться без разрешения следователя с участниками судопроизводства, использовать интернет и иные средства связи (за исключением экстренных случаев), участвовать в массовых мероприятиях и управлять автомобилем или иными транспортными средствами.

Напомним, 1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Столичный дептранс опубликовал видеозапись с моментом происшествия, согласно которой один из автомобилей перед ДТП выехал на встречную полосу движения. Виновником ДТП, предположительно, стал водитель спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. По словам источника в правоохранительных органах, за рулем Audi RS6 находился блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). Сам блогер сначала сообщил о своей невиновности в аварии. При этом, по словам блогера, за рулем Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте. Однако позже блогер признал, что в момент аварии действительно находился за рулем, о чем говорили свидетели ДТП.



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