Умер один из создателей НИУ ВШЭ Лев Любимов

Один из создателей Высшей школы экономики Лев Любимов умер в возрасте 84 лет, сообщается на сайте учебного заведения.

«Лев Любимов был одним из создателей Вышки, внес бесценный вклад в ее развитие. Подготовкой профессиональных кадров для преподавания он занимался с первых дней основания университета. Университет скорбит о смерти Льва Львовича и выражает соболезнования его родным и близким», – говорится в сообщении.

Экономист Лев Любимов родился в Рязани в 1936 году. Получил ученое звание профессора в 1984 году. Являлся членом специализированных ученых советов Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) и Института США и Канады РАН, с 1992 по 1996 гг. был членом Совета по гуманитарному образованию при правительстве Российской Федерации. В 1996 году был избран членом Международной академии лидеров бизнеса и предпринимательства за вклад в создание новых эффективных организаций в кризисный период.