Резников: Участие США в нормандском формате абсолютно возможно и приемлемо

Участие США в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в нормандском формате и в работе трехсторонней контактной группы возможно и приемлемо. Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” 2 апреля сказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

“Нормандский формат может быть изменен. Продолжается публично на уровне Украины разговор, что участие США является абсолютно возможным и приемлемым на разных уровнях – начиная с того, что США являются членом ОБСЕ и в том числе донором ОБСЕ. […] Поэтому на сегодня США как участники Будапештского меморандума имеют абсолютное и моральное право, и юридическое начинать работать как в нормандском формате, так и на уровне послов и координаторов трехсторонней контактной группы”, – сказал Резников.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

О необходимости привлечь к переговорам Соединенные Штаты представители Украины заявляли еще в начале 2015 года. Порошенко говорил в 2017 году, что переговорный процесс координировали с США.

В октябре 2016 года Путин заявил, что Россия не против привлечения США в нормандский формат. После того как действующий президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году подтвердил желание страны вовлечь в переговорный процесс США, спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что об участии американской стороны в переговорах по Донбассу “речь не идет”.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, США могут сыграть одну из ключевых ролей в вопросе возвращения украинских территорий.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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