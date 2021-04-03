“Укрзалізниця” опубликовала перечень спецрейсов в “красные” зоны на 3–5 апреля

“Укрзалізниця” продолжает выполнять специальные рейсы для безопасного вывоза пассажиров из “красных зон” карантина, говорится на сайте “Укрзалізниці”.

В субботу, 3 апреля, будут курсировать такие спецрейсы:

Поезд № 1/2 Константиновка – Ивано–Франковск, 3/4 Ужгород – Запорожье, 5/6 Херсон – Ужгород, 7/8 Киев – Черновцы и обратно, 13/14 Киев – Солотвино и обратно, 15/16 Рахов–Харьков, 17/18 Харьков – Ужгород, 25/26 Одесса – Рахов, 29/30 Киев – Ужгород, 45/46 Лисичанск – Ужгород, 81/82 Киев – Ужгород и обратно, 107/108 Одесса – Ужгород и обратно, 129/130 Кременчуг – Ивано-Франковск, 149/150 Полтава–Ворохта, 133/134 Николаев–Рахов и обратно, 135/136 Черновцы–Одесса, 143/144 Ворохта–Киев, 243/244 Киев–Рахов, 357/358 Киев–Рахов и обратно , 749/750 Киев–Ивано-Франковск и обратно.

В воскресенье, 4 апреля, будут курсировать:

Поезд № 1/2 Ивано–Франковск – Константиновка, 3/4 Запорожье–Ужгород, 5/6 Ужгород–Херсон, 7/8 Черновцы–Киев, 13/14 Солотвино–Киев, 15/16 Харьков–Рахов, 17/18 Ужгород–Харьков, 25/26 Рахов–Одесса, 29/30 Ужгород–Киев, 45/46 Лисичанск–Ужгород, 81/82 Ужгород–Киев, 107/108 Ужгород–Одесса, 117/118 Черновцы–Киев, 129/130 Ивано-Франковск–Кременчуг, 149/150 Ворохта–Полтава, 135/136 Одесса–Черновцы, 143/144 Киев–Ворохта, 243/244 Рахов–Киев, 357/358 Рахов–Киев, 749/750 Ивано-Франковск–Киев.

В понедельник, 5 апреля, будут курсировать такие спецрейсы:

Поезд № 1/2 Константиновка–Ивано-Франковск, 3/4 Ужгород–Запорожье, 5/6 Херсон–Ужгород, 15/16 Рахов–Харьков, 117/118 Киев–Черновцы, 133/134 Рахов–Николаев, 143/144 Ворохта–Киев.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 3 апреля в Украине подтвердили 1,7 млн случаев COVID-19, умерло 34 тыс. человек, выздоровело 1,3 млн заболевших.

В Украине по состоянию на 3 апреля, согласно индикаторным показателям Минздрава, к “красному” уровню эпидемической опасности относится 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. “Желтая” только Херсонская область, все остальные регионы – в “оранжевой” или “красной” зоне.

—