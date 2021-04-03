В Сумах с сегодняшнего дня ужесточили карантин

Власти Сум приняла решение об усилении карантина на период с 3 по 11 апреля. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба горсовета.

Отмечается, что срок действия ограничений может быть продлен, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом не улучшится.

В частности, с сегодняшнего дня на территории города устанавливаются следующие ограничения:

запрещено посещение мест отдыха (парков, спортивных площадок, прибрежных полос) с целью отдыха и скопление людей в общественных местах более трех человек;

запрещен выход из помещений (квартир) и нахождения на территориях общего пользования без респираторов или защитных масок;

запрещено посещение всех учреждений образования независимо от формы собственности, кроме детсадов (предполагается работа дежурных групп для детей, в которых родители работают) и внешкольного образования спортивного профиля, воспитанники которых являются участниками спортивных мероприятий;

госучреждения, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления должны осуществлять прием граждан в онлайн-режиме;

руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности рекомендуют перейти, по возможности, на дистанционную форму работы;

супермаркетам разрешается работать при условии обеспечения функционирования всех кассовых аппаратов в торговых залах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 3 апреля в Украине подтвердили 1,7 млн случаев COVID-19, умерло 34 тыс. человек, выздоровело 1,3 млн заболевших.

Сумская область находится в “красной” карантинной зоне, в регионе превышен показатель госпитализаций на 100 тыс. населения (89,3 при норме в 60 и меньше).

По данным горсовета, с начала эпидемии в Сумах подтвердили 24 тыс. случаев болезни. Начальник управления здравоохранения Елена Чумаченко заявила, что в последнее время увеличилось количество больных среди молодежи и детей.

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