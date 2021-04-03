 

В Сумах с сегодняшнего дня ужесточили карантин

03.04.2021, 14:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Власти Сум приняла решение об усилении карантина на период с 3 по 11 апреля. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба горсовета.

Отмечается, что срок действия ограничений может быть продлен, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом не улучшится.

В частности, с сегодняшнего дня на территории города устанавливаются следующие ограничения:

запрещено посещение мест отдыха (парков, спортивных площадок, прибрежных полос) с целью отдыха и скопление людей в общественных местах более трех человек;
запрещен выход из помещений (квартир) и нахождения на территориях общего пользования без респираторов или защитных масок;
запрещено посещение всех учреждений образования независимо от формы собственности, кроме детсадов (предполагается работа дежурных групп для детей, в которых родители работают) и внешкольного образования спортивного профиля, воспитанники которых являются участниками спортивных мероприятий;
госучреждения, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления должны осуществлять прием граждан в онлайн-режиме;
руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности рекомендуют перейти, по возможности, на дистанционную форму работы;
супермаркетам разрешается работать при условии обеспечения функционирования всех кассовых аппаратов в торговых залах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 3 апреля в Украине подтвердили 1,7 млн случаев COVID-19, умерло 34 тыс. человек, выздоровело 1,3 млн заболевших.

Сумская область находится в “красной” карантинной зоне, в регионе превышен показатель госпитализаций на 100 тыс. населения (89,3 при норме в 60 и меньше).

По данным горсовета, с начала эпидемии в Сумах подтвердили 24 тыс. случаев болезни. Начальник управления здравоохранения Елена Чумаченко заявила, что в последнее время увеличилось количество больных среди молодежи и детей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / В декабре 2019 года в Ухане было уже больше 10 штаммов коронавируса – эксперт ВОЗ

09.08 / СЖР потребовал от Минска раскрыть причину задержания журналистов «Дождя»

09.09 / Ефремов поделился впечатлениями о первой ночи в СИЗО

05.07 / Из библиотек Гонконга стали изымать книги продемократических авторов

19.10 / Занимающихся «политическим исламизмом» чеченцев предложили выслать из Франции

31.07 / Кравчук заявил о готовности идти на компромиссы по Донбассу

28.06 / Для радости: пермяки потратили президентские выплаты на исполнение детских желаний

19.02 / Китай впервые сообщил о потерях на границе с Индией

13.10 / США близки к сделке с Тайванем по продаже оружия

30.08 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)